وزارة الصحة تستلم شحنة أدوية أورام

أشرفت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من النوّاب، على استلام شحنة من شحنات علاج أورام الأطفال التيقامت بتوريدها منظمة الصحة العالمية، بحضور وزير الصحة عثمان عبد الجليل، ومدير إدارة الصيدلة والتجهيزات بوزارة الصحة عبد السلام عقيلة.

وأكد وزير الصحة، إن الوزارة على استعداد كامل لحلحلت جميع المشاكل والعقوبات التي تواجه أي جهة أو منظمة تريد مساندة وزارة الصحة بالحكومة الليبية، مشيرا إلى أهمية الخطوات التي تقوم بها الوزارة لحلحلة مشاكل مرضى الأورام، من ضمنها توفير العلاج ومناقشة صعوبة توفيرها والآلية المتبعة لتوفير احتياج الجرعاتالأخيرة، التي تم توريدها عن طريق منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن هذه الشحنة هي الشحنة الخامسة من أدوية أورام الأطفال، هذا المشروع ممول عن طريق المؤسسةالوطنية للنفط لدعم وعلاج أورام الأطفال في ليبيا، بتنسيق مكتب منظمة الصحة العالمية بنغازي.