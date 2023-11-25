ملاحقة ومقاومة شديدة تسفر عن ضبط شخص يبيع الخمور ديلفري

أخبار ليبيا 24

تمكنت “وحدة القبض” التابعة لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي من القبض على شخص يمتهن بيع حبوب الهلوسة والمواد المُسكرة.

وتنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون ومحاربة آفة المخدرات، وعقب ورود معلومات لدى وحدة القبض بقسم البحث الجنائي بالمديرية عن أحد تجار هذه السموم بمنطقة سيدي حسين ويمارس نشاطه الإجرامي في بيع وتوزيع الخمور (ديلفري) .

وعلى الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية مقدم خالد الرابحي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء وحدة القبض إلى منطقة سيدي حسين حسب المعلومات الواردة ومن خلال رصده وتعقب تنقلاته شوهد مترجلاً وبحوزته كيس أسود اللون وعند مشاهدته لأعضاء وحدة القبض لاذ بالفرار مسرعاً وتم اللحاق به وضبطه بعد مقاومة شديدة لرجال وحدة القبض وبتفتيش الكيس البلاستيكي الذي ضبط بحوزته تم العثور بداخله على عدد 10قنينات سعة نصف لتر من الخمور المحلية وعدد 55 قرص من حبوب الهلوسة نوع ترمادول وقرص آخر نوع بومة وتم الانتقال به إلى القسم .

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “س.أ.س” من مواليد 1976 واعترف ببيع الخمور وحبوب الهلوسة وتوزيعها ومُقاومة رجال الأمن .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وأُحيل إلى النيابة العامة .