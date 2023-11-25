مجلس النواب يستدعي الحكومة للاستماع حول إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة يوم الإثنين القادم للاستماع إلى الحكومة الليبية المكلفة من قبله بشأن إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في شرق ليبيا.

واستدعى مجلس النواب، يوم الإثنين في مقره ببنغازي، للنقاش الاستماع إلى برامج الحكومة في هذا الملف، إلى الاستماع لإحاطة رئيس مجلس النواب حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وفي سبتمبر الماضي ضرب الفيضانات والسيول مناطق ومدن بشرق ليبيا، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية لعدد منها، خاصةً درنة، التي لا تزال تعاني من تداعيات الكارثة.

ونظمت الحكومة الليبية يومي 01 و02 نوفمبر الجاري في درنة وبنغازي، مؤتمرا لإعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة من الفيضانات، بمشاركة 260 شركة عربية وأجنبية.