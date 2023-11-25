ليبيا تستعيد12 قطعة أثرية نادرة من إسبانيا

أعلنت السفارة الليبية بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال حفل ومؤتمر صحفي نظمته أمس الجمعة عن استلامهالعدد 12 قطعة أثرية نادرة تم نهبها وتهريبها خارج ليبيا في فترات سابقة.

وأوضح السفير الليبي لدى إسبانيا (وليد أبو عبد الله)عبر مقطع مصور نشرته صفحة السفارة على فيس بوك أمسالجمعة ، أن ليبيا تمكنت من استرجاع القطع الأثرية المنهوبة بناء على حكم صادر من القضاء الإسباني المختص في المحكمة السادسة المعنية بالإرهاب.

وأشار السفير أن لهذا الحكم طبيعة خاصة، فهي المرة الأولى الذي يرتبط فيها بيع الآثار بتمويل الإرهاب حيث قدممكتب النائب العام الليبي الأدلة الدامغة والقرائن التي تثبت ملكية ليبيا لهذه القطع النادرة وارتباط نقلها وبيعهابتمويل الإرهاب.

وأضاف قائلا: واجهنا خلال هذا النزال القضائي الطويل صعوبات عديدة وكان سلاحنا متمثلا في السنداتالقطعية ومصلحة الآثار الليبية والخبراء المتخصصين في علم الآثار والتقارير الفنية وسنواصل جهودنا في استرجاع كافة الآثار الليبية المنهوبة.