لهروبهم من المدارس.. مديرية أمن المرج تعلن حلق رؤوس عدد من الطلبة

أخبار ليبيا 24

أعلنت، مديرية أمن المرج، عن قيام قسم النجدة، الخميس، بضبط عدد من الطلبة المتهربين من الدراسة ويقومون بـ “التسكع” في عدد من الأماكن العامة بالمدينة.

وأضافت المديرية، أنّه تمّ حجز الطلبة داخل قسم النجدة وحلاقتهم. وقالت، إنّه تمّ توقيع تعهد من أولياء أمورهم بعدم تكرار هذا الفعل والالتحاق بدراستهم. ونشرت المديرية صور تظهر عدد من الطلبة تمّ حلق رؤوسهم عقابا لهم لهروبهم من مدارسهم.

وناشدت المديرية، أولياء أمور الطلبة بمتابعة أبنائهم داخل المدارس وخارجها ومراقبة سلوكهم وأن لا يتركوهم عرضة للانحراف ومرافقة رفاق السوء خاصةَ صغار السن منهم. وأكدت مديرية المرج، أن هذه الحملة ستستمر حتى القضاء على هذه الظاهرة.