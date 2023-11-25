في قمة الأسبوع الـ13.. التعادل يفرض نفسه على لقاء مانشيستر سيتي وليفربول

أخبار ليبيا 24 : متابعات

حسم التعادل قمة مانشستر سيتي وضيفه ليفربول (1-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيرلينج هالاند التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة (27)، قبل أن يعدل ترينت ألكسندر أرنولد النتيجة لليفربول في الدقيقة (80).

وبهذه النتيجة، حافظ السيتي على صدارة جدول الترتيب، رافعا رصيده إلى 29 نقطة، كما رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثاني.

وشكل السيتي الخطورة الأولى في المباراة، في الدقيقة 11، بخطأ من أليسون في تمرير الكرة، ليفتكها فودين ويسدد كرة أرضية أمسك بها البرازيلي.

وأتى الرد من ليفربول في الدقيقة 16، بمتابعة نونيز عرضية من صلاح، مسددًا رأسية تألق إديرسون في التصدي لها.

وافتتح السيتي التسجيل في الدقيقة 27، بعد تلاعب آكي بسوبوسلاي وأرنولد، إثر حصوله على كرة خاطئة جديدة من أليسون، قبل أن يمرر الكرة لهالاند الذي سدد أرضية الشباك.

وفي هجمة مرتدة سريعة، بالدقيقة 42، انطلق دوكو من العمق، ومرر كرة إلى ألفاريز في الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتبعه فودين بتصويبة أرضية قوية، من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 44، تألق أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وبدأ السيتي الشوط الثاني بقوة، بتوغل مميز من دوكو في الجانب الأيسر متلاعبًا بماك أليستر، قبل أن يمهد الكرة لألفاريز الذي صوب أعلى العارضة، في الدقيقة 53.

وضغط ليفربول بحثًا عن التعادل، وفي الدقيقة 62 ارتقى فان دايك لضربة ركنية، مسددًا رأسية ضعيفة في يد إديرسون.

وظهر ليفربول من جديد في الدقيقة 72، بتمريرة من صلاح لنونيز داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة مباشرة أبعدها إديرسون إلى ركنية.

وحافظ أليسون على آمال الريدز في المباراة، بعدما تلاعب دوكو بماتيب في الجانب الأيسر، ومرر كرة أرضية لهالاند، الذي أطلق تصويبة تألق البرازيلي في التصدي لها.

ونجح ليفربول في تعديل النتيجة، في الدقيقة 80، بتسديدة أرضية قوية من أرنولد.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، قابل هالاند عرضية من ركنية، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1).