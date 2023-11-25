في اجتماع مع نظيريه الإيطالي والتونسي.. الطرابلسي يدعو لدعم أجهزة مكافحة الهجرة

أخبار ليبيا 24

دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، لواء عماد الطرابلسي، في اجتماع أمني مشترك مع نظيريه الإيطالي ماتيو بيانتدوزي، والتونسي كمال الفقي، في العاصمة الإيطالية روما، إلى ضرورة دعم أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية وحرس الحدود وإدارة أمن السواحل من خلال توفير الاحتياجات التدريبية واللوجستية بما يمكنها من أداء مهامها.

وأتى الاجتماع الثلاثي، الجمعة، وفقا لوزارة الداخلية، للتأكيد على متانة العلاقات الليبية التونسية الإيطالية، وعلى مستوى التقدم في التنسيق بين وزارات الداخلية في هذه الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأكد الاجتماع، على أهمية تظافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية، وإيجاد الحلول العملية والعاجلة للبدء في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة إدماجهم هناك في إطار حلول تنموية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي.

كما دعا الاجتماع إلى إيجاد اليات عمل مناسبة لتبادل المعلومات حول الشبكات الإجرامية، التي تقف وراء تهريب البشر والاتجار فيهم.