عمران : لا يمكن انتظار حل من البعثة الأممية في ليبيا

25 نوفمبر، 2023 10:54 م
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أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن الأطراف المتصدرة المشهد في ليبيا جميعها لا ترغب في الانتخابات.

وأضافت عمران، في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية التي تدرك جيداً أن هذه الأطراف التي تسعى للاجتماع بها لا ترغب أن يكون هناك حل، وهي المعطل الرئيسي للموضوع.

واستكملت: “بدون سيطرة فعلية لحكومة واحدة ومسار مستقى من الإرادة الشعبية فلا يمكن لليبيا أن تشهد حلا على المدى البعيد، ولا يمكن انتظار أن يخرج حل من البعثة، لأنها ممثلة عن بعض الأطراف التي تسعى لإدارة الأزمة في ليبيا”.

وتابعت: “الأمر مجرد ضخ إعلامي وتلاعب في مشاعر الليبيين الذين بالفعل بدأوا في عمل دورات للمراقبة الانتخابية والترشيحات وغيرها”.

وأشارت عمران إلى أن البعثة الأممية تتنفذ فيها بعض الأطراف الدولية والإقليمية التي إما تسعى لإبقاء الوضع كما هو عليه لأنه يخدم مصالحها، أو تسعى لإدارة الأزمة داخل ليبيا وفق رؤيتها.

25 نوفمبر، 2023 10:54 م
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