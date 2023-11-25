طقس متقلب على أغلب مدن شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس متقلبا اليوم السبت علي أغلب مناطق شمال ليبيا مصحوب برياح نشطة إلي قوية السرعة ,مع تكاثر السحب يتخللها سقوط إمطار متفرقة .

راس اجديرحتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا ( 60 )كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا رعدية, ، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد.

الرياح: جنوبية غربية فشمالية غربية نشطة السرعة قوية أحياناً تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (60)كم/س.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15– 23)مْ وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19–21)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ.