شركة راس لانوف تكشف عن موعد افتتاح المركز الطبي بعد انتهاء صيانته

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز في ليبيا، عن اقتراب افتتاح المركز الطبي، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة له خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

وقال مدير عام الصحة والسلامة بالشركة، هاشم مصطفى مازن، إن رئيس لجنة الإدارة بالشركة وجه بالعمل على تشغيل المركز الطبي، وعقد اجتماعا، لإيجاد رؤية واضحة لتشغيل المركز والعيادات السكنية.

وأكد مازن في بيان نشرته الشركة، على ضرورة الاهتمام بتوفير عناصر طبية وطبية مساعدة من خلال شركات متخصصة على غرار ما حدث في 2017 من خلال الهلال الأحمر، وقبل ذلك من خلال شركة الضياء في 2009.

وأوضحت الشركة، أن المركز سيعمل على مدى الساعة بعد افتتاحه، بينما سيجري التعاقد مع شركة أدوية ومستلزمات طبية، لتوفير الأجهزة اللازمة. كما جرى إعداد جرد للمعدات الطبية المطلوبة والمقرر استيرادها من الخارج بشرط أن يكون المنشأ أميركيا أو أوروبيا.