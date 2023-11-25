شرطة باريس تكشف عن تصرفات صادمة للمراقب المالي للسفارة الليبية

أخبار ليبيا 24

أبلغت شرطة باريس السفارة الليبية، بأن هناك تصرفات غير مسؤولة للمراقب المالي في السفارة الليبية في باريس أحمد مسعود.

وألقت السلطات الفرنسية القبض على المراقب المالي في باريس أحمد مسعود وهو يقود في سيارته الدبلوماسية في حالة سُكر مما تسبّب في حالة إرباك وازدحام مروري، ووجهت الخارجية الفرنسية شكوى بالخصوص لوزارة الخارجية الليبية.

ولم تقوم الشرطة الفرنسية باحتجازه بسبب حصانته الدبلوماسية ولكن قامت بإرسال وثيقة اعتراض للسفارة الليبية حول سلوكه الغير مقبول .

وبحسب الشرطة الفرنسية، قام المذكور بالعديد من المخالفات منها القيادة وهو مخمور وعدم الامتثال لأوامر الشرطة وارتكاب أعمال عنف وشتم ضد عناصرها.

وذكرت الشرطة الفرنسية أنه سبق وأن تم تغريم المذكور في مدينة كوريفوا بسبب العديد من المخالفات المرورية.

ودعت الشرطة الفرنسية، السفارة الليبية لتذكير المسؤول الدبلوماسي بمسؤوليته.

يشار إلى أن وزير المالية بحكومة الدبيبة أصدر قرارا بإلغاء قرار تكليف أحمد مسعود وإرجاعه إلى سابق عمله في ليبيا، كما تضمن القرار مطالبة وزير الخارجية بالتنفيذ.