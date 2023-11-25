سيلتقي خلالها إردوغان .. صالح يكشف عن زيارة ثانية لتركيا قريبًا

أخبار ليبيا 24

جدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، وعدّ الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمراً ممكناً لكل الدول، ولا علاقة له بالسياسة.

وكشف عن زيارة قريبة لتركيا، ستكون الثانية بعد زيارته لها العام الماضي، سيلتقي خلالها رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان خلال الأسبوعين المقبلين، حسب الشرق الاوسط .

وجدد صالح رفضه القاطع لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا، مبديًا في الوقت ذاته عدم اعتراض على الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي.

ولفت صالح في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أمس الجمعة، إلى أن العلاقات مع تركيا بدأت تتحسن، كما تحسنت العلاقات التركية مع الجارة والشقيقة مصر، قائلاً إنه زار تركيا من قبل، والتقى رئيس البرلمان، وكذلك الرئيس رجب طيب إردوغان.

وأضاف صالح موضحاً: لدي الآن دعوة من البرلمان التركي لزيارة أنقرة، لم يحدد تاريخها بعد، لكن هناك احتمال أن أقوم بالزيارة، وأن ألتقي الرئيس التركي خلال الأسبوعين المقبلين قبل نهاية هذا العام.

وزار صالح تركيا في أغسطس من العام الماضي، بعد أكثر من عقد من القطيعة بين شرق ليبيا وأنقرة، تعمقت مع رفض مجلس النواب مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية، اللتين وقعهما إردوغان والسراج في 27 نوفمبر 2019، وما أعقبهما من دعم عسكري تركي واسع لغرب ليبيا في مواجهة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.