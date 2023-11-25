زيلينسكي : روسيا تهاجم أوكرانيا بأكثر من 70 مسيرة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 70 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” خلال الليل، وتم إسقاط معظمها.

ولفت زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” إلى إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من اليومالذي تحيي فيه أوكرانيا ذكرى مجاعة “هولودومور” التي أودت بحياة ملايين الأوكرانيين بين عامي 1932 و1933.

وأضاف أن “الإدارة الروسية تبدو فخورة بقدرتها على قتل الناس”، واصفا الهجوم في هذا اليوم الخاصبـ”الإرهاب المتعمد”.

وذكر أن القوات الأوكرانية أسقطت معظم المسيرات، واستدرك: “للأسف، ليس جميع الطائرات بدون طيار. ومعذلك، فإننا نواصل العمل على تعزيز دفاعنا الجوي، وتوحيد العالم في الدفاع ضد الإرهاب الروسي”.