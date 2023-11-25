“ديلفري”.. أمن بنغازي تضبط شخصا يمتهن بيع وتوزيع الخمور وحبوب الهلوسة

25 نوفمبر، 2023 1:27 م
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أخبار ليبيا 24

 أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، القبض على شخص يبيع حبوب الهلوسة ومواد مُسكرة.

وقالت المديرية في بيان لها، أنه وردت معلومات إلى وحدة القبض بقسم البحث الجنائي عن أحد تجار السموم في منطقة سيدي حسين يمارس نشاطه الإجرامي في بيع وتوزيع الخمور (ديلفري).

وقادت تحريات وحدة القبض في منطقة سيدي حسين إلى مشاهدته مترجلاً وبحوزته كيس أسود اللون، وجرى ضبطه بعد محاولته الفرار. وعثر رجال التحريات بحوزته على 10 قنينات خمور محلية، و55 قرص حبوب هلوسة (ترامادول)، وقرص آخر “بومة” داخل الكيس.

وبيّن الاستدلال أن المتهم يُدعى “س أ س”، من مواليد 1976، واعترف ببيع الخمور وحبوب الهلوسة وتوزيعها ومُقاومة رجال الأمن، وأحيل إلى النيابة العامة.

 

25 نوفمبر، 2023 1:27 م
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