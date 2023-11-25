خروقات الاحتلال الاسرائيلي للهدنة

قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن هناك العديد من الخروق للاتفاق من قِبل الجانب الإسرائيلي في الهدنة التي بدأت الجمعة وتستمر 4 أيام، مشيراً إلى أن حماس منفتحة على مقترحات الوسطاء، ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة.

وأوضح النونو لقناة الجزيرة القطرية، السبت ، أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثرمن موقع بغزة، مما أدى إلى استشهاد اثنين، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى.

النونو أضاف أيضاً أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات، لافتاً إلى أنه إذا لم يلتزم بإيصال المساعدات إلى شمال غزة، فإن ذلك يهدد الاتفاق برمّته.

كما أشار مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: “ما زلنا نراقب بنود الاتفاق، ونوجّه رسالة إلى الاحتلالوالأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة”.