حماس تفرج عن 13 رهينة مقابل إطلاق سراح 42 فلسطيني

أخبار ليبيا 24

ستفرج حركة حماس اليوم عن 13 رهينة إسرائيلية، مقابل إطلاق 42 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

السلطات الإسرائيلية أعلنت أنها ستطلق سراح 42 معتقلاً فلسطينياً هم من الذكور والإناث، الجدير بالذكر أن أول أيام الهدنة أمس الجمعة، أطلقت حماس13 رهينة من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلاً فلسطينياً من النساء والقصّر.

وفيما سبق.. أعلنت قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة قادت للتوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية بين حماس والكيان الإسرائيلي.

وأوضحت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة تدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد.

وأضافت الخارجية أن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.