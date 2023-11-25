حرمان مليون ليبي من الماء.. الساعدي يحذر من تكرار الاعتداءات على جهاز النهر

أخبار ليبيا 24

حذر المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، من الاعتداءات المتكررة على الجهاز، كما حدث في المرة الماضية في بني وليد وطرابلس بالمحطة 438.

وقال المتحدث باسم جهاز النهر الصناعي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الحادثة هي الثانية خلال أسبوعين، ما يؤثر على الإمداد المائي.

وأكد أن الضرر جسيم ويتمثل في خسارة كميات كبيرة من المياه، مشددا على أنه في حال جرى إيقاف الضخ المائي سيؤثر على المنظومة، ما يجري تفاديه حاليا.

وعبر عن خشيته من أن يضطر الجهاز لوقف الإمداد المائي وبالتالي سيكون مليون مواطن في طرابلس دون ماء من 7 إلى 10 أيام.

وقال إنه خلال الأسبوع الماضي وبتعليمات من النائب العام لجهاز الشرطة الزراعية والقوة الأمنية المشتركة، جرى إزالة أكثر من وصله غير شرعية، وطالب النائب العام بتطبيق القانون وتقديم المزيد من الدعم والحماية.