حبس “25” متهمًا ينتمون لتشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات والدعارة

25 نوفمبر، 2023 12:51 ص
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أخبار ليبيا 24

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس 25 متهمًا من أصل 150 ينتمون لتشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات، وينظم دور للدعارة واتخاذ تدبير إبعاد بقية المتهمين لإخلالهم بقواعد الدخول إلى البلاد الليبية والإقامة فيها.

وأضاف الصور أن المتهمين تاجروا بالمخدرات والأسلحة النارية ودور الدعارة ومارسوا السحر والشعوذة.

وبين أن المعلومات المتولدة عن استجواب المتهمين، دلَّلت على اتخاذ أصحاب التجارة المحظورة من منطقة المشروع في مدينة أوباري مركزاً لإدارتها.

وذكر الصور أن أعضاء فرع إدارة القانون بالمنطقة الجنوبية، بمساندة أفراد الكتيبة 201 فتشوا 10 محال في مدينة أوباري لإثبات ماديات جريمة الاتجار في المواد المخدرة.

وأوضح أنه تم ضبط 4 وافدين جزائريين وليبيين وضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية المطروحة للاتجار.

25 نوفمبر، 2023 12:51 ص
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