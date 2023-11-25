جهاز الهجرة غير الشرعية طبرق يرحل “20” مهاجر أغلبهم مصابين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس وحدة الاعلام بفرع طبرق لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مفتاح الشلوي ترحيل اليوم السبت “20” مهاجر غير شرعي.

وأضاف الشلوي – لأخبار ليبيا 24 – أن جهاز مكافحة الهجرة فرع طبرق ومركز إيواء وترحيل باب الزيتون، مستمر على ترحيل الأمراض المعدية والهجرة غير الشرعية المتواجدين داخل البلاد بدون إجراءات قانونية.

وأوضح أن وحدة الترحيل بالفرع قامت اليوم السبت وبتعليمات رئيس الفرع لواء إبراهيم لربد بإعداد كشوفات وتجهيز المحتجزين للترحيل .

وأشار إلى أنه تم الإنهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمحتجزين داخل مركز الإيواء وتم ترحيلهم وهم “20” وافد من الجنسية المصرية، منهم (4) مصابين بالوباء الكبدي.

وأفاد الشلوي أنه تم تسليم المهاجرين لوحدة الترحيل بالمنفذ لغرض ترحيلهم إلى بلادهم عبر منفذ “أمساعد السلوم” البري.

وأكد الشلوي أن انتشار أمراض الإيدز والتهاب الكبد لدى المهاجرين أصبح يشكل خطورة على المواطنين بسبب المخالطة وأغلب المهاجرين عمالة وافدة ولديها احتكاك بالمواطنين.