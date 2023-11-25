بين قصر فرساي وبرج إيفل.. زفاف القرن يتكلف 50 مليون دولار

أخبار ليبيا 24 : متابعات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصف بـ”زفاف القرن” بين الأمريكيين مادلين بروكواي وصديقها جاكوب لاغرون، بكلفة أكثر من 50 مليون دولار.

وتزوج الحبيبان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقاما حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة الأضواء.

وشهدت الأيام الخمسة مشاركة فرقة “مارون 5” الشهيرة في إحدى الحفلات، وعشاء ترحيبيا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصا في جناح “شانيل هوت كوتور”، وليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي.

وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عاما معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريبا، شملت سائقا خاصا، وفريقا كبيرا للشعر والمكياج للتأكد من أن مادلين ستبدو مثالية في كل مناسبة، وعددا من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها.

وقامت مادلين بتوثيق زفافها برمته ومشاركته على حساب في “تيك توك”، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، وتركت الكثير من الناس يتساءلون: من هما مادلين وجاكوب؟ وكيف تمكنا من إقامة أكثر حفلات الزفاف بريقا في المائة عام الماضية؟

أقيم حفل الزفاف في 18 نوفمبر الجاري، لكن الأحداث بدأت قبل ذلك بوقت طويل، حيث سافر الزوجان وأصدقاؤهما المقربون وأفراد الأسرة إلى باريس قبل أيام من بدء الاحتفالات.

وبدأت المراسم بحفل في متجر شانيل، حيث تم تقديم مجموعة مذهلة من الهدايا لمادلين، التي كانت ترتدي فستانا أبيض اللون وجوارب طويلة وكعبا أسود مزينا بالزهور.

وفي اليوم التالي، توجها إلى قصر فرساي الشهير، حيث قاما بجولة خاصة. وفي المساء، استضافت مادلين وجاكوب الأقارب والأصدقاء في عشاء على ضوء الشموع في المقر الملكي السابق.

وأقام الزوجان طوال الليل في فندق “Le Grand Contrôle” في القصر، حيث تبدأ أسعار الغرف من 2400 دولار في الليلة، وتصل إلى 14200 دولار حسب النوع والحجم.

ويوم الأربعاء، قامت مادلين وجاكوب بزيارة برج إيفل، قبل الشروع في جولة ليلية بالقارب في المدينة، حيث استمتعا بوجبة فاخرة أخرى. بعد ذلك، أقاما حفلا صغيرا تحت قوس النصر، حيث تناولا وجبات خفيفة من حلويات الماكارون واستمتعا ببعض الكوكتيلات.

وهذه المرة، ارتدت العروس فستانا مخططا بالأبيض والأسود مع سترة منقوشة بالزهور، وحذاء بكعب مطابق.

وأُقيم حفل العشاء التدريبي في دار أوبرا باريس الشهيرة، وقام الثنائي بتزيين المبنى بالكامل بمئات الزهور. ووفقا لمقطع فيديو شاركته شركة الزهور، فقد استغرق الأمر أسبوعا كاملا من الاستعداد لتجهيز دار الأوبرا، إضافة إلى مشاركة 25 موظفا.