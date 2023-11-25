بينهم 7 صحفيات.. استشهاد 67 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان على غزة

أخبار ليبيا 24 : متابعات

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت بمقتل 67 صحفيا فلسطينيا بينهم 7 صحفيات في غزة، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.

ونشر المكتب الإعلامي قائمة بأسماء الصحفيين القتلى منذ الـ7 من أكتوبر الماضي وحتى الـ23 من نوفمبر الجاري:

الصحفيون هم:

محمد الصالحي

إبراهيم لافي

محمد جرغون

أسعد شملخ

سعيد الطويل

هشام النواجحة

محمد أبو رزق

عائد النجار

محمد أبو مطر

رجب النقيب

أحمد شهاب

عبد الرحمن شهاب

حسام مبارك

هاني المدهون

عصام بهار

محمد بعلوشة

عبد الهادي حبيب

علي نسمان

أنس أبو شمالة

سميح النادي

خليل أبو عاذرة

محمود أبو ظريفة

محمد علي

محمد لبد

أحمد مسعود

رشدي السراج

محمد الحسني

سائد حلبي

جمال الفقعاوي

أحمد أبو مهادي

ياسر أبو ناموس

ماجد كشكو

عماد الوحيدي

حذيفة النجار

نظمي النديم

مجد عرندس

اياد مطر

محمد البياري

محمد أبو حطب

زاهر الأفغاني

مصطفى النقيب

هيثم حرارة

محمد الجاجة

يحيى أبو منيع

محمد أبو حصيرة

محمود مطر

أحمد القرا

موسى البرش

أحمد فطيمة

يعقوب البرش

عمرو أبو حية

مصطفى الصواف

عبد الحليم عوض

ساري منصور

حسونة إسليم

بلال جاد الله

محمد الزق

عاصم البرش

محمد عياش

مصطفى بكير

والصحفيات هن:

إيمان العقيلي

سلمى مخيمر

دعاء شرف

سلام ميمة

آلاء الحسنات

آيات خضورة

أمل زهد

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس” بعد 49 يوما من الحرب على القطاع.

وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.