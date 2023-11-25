بعد رحلة استغرقت 62 يوماً سيراً على الأقدام.. رحالة تونسي يصل درنة لمؤازرة منكوبي العاصفة “دانيال”

أخبار ليبيا 24

وصل الرحَّالة التونسي فتح دعداش إلى مدينة درنة، بعد رحلة استغرقت 62 يوماً سيراً على الأقدام من ولاية قابس التونسية، وفق بيان الحكومة الليبية.

وتأتي زيارة الرحالة التونسي ليبيا بهدف مؤازرة أشقائه الليبيين في كارثة العاصفة “دانيال”، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية جسيمة في مدينة درنة ومدن بشرق البلاد في سبتمبر الماضي.

وأشاد الرحال التونسي بالوضع الأمني في البلاد، وكرم الضيافة وترحيب كل المواطنين به في كل المناطق التي مر عليها قبل وصوله إلى درنة، وذلك خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد.

وأثنى حماد، على تحمل دعداش مشاق السفر، على الرغم من كبر سنه، من أجل مؤازرة أهالي درنة في ضحايا العاصفة، مشدداً على قوة الأواصر الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين، الضاربة في عمق التاريخ، ووحدة المصير.

وحضر اللقاء، الذي عقد في مقر المنطقة العسكرية بدرنة، المهندس بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وآمر المنطقة العسكرية بدرنة التابعة لقوات القيادة العامة الفريق عبدالباسط بوغريس.