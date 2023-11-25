بحكم قضائي إسباني.. ليبيا تسترجع 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة إلى إسبانيا

25 نوفمبر، 2023 11:59 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت، استلام السفارة الليبية في العاصمة الإسبانية مدريد عدد 12 قطعة أثرية منهوبة ومهربة من ليبيا.

وأوضحت الحكومة في بيان مقتضب، أن الاستلام جاء من خلال حكم قضائي صادر عن المحكمة الإسبانية، حيث تضافرت جهود مكتب النائب العام مع مصلحة الآثار الليبية والفريق المشكل لاسترجاع الآثار المهربة إلى إسبانيا.

وأشار البيان إلى أنه بمتابعة السفارة الليبية في مدريد، ووزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية انتهى بتسليم القطع إلى السفارة الليبية، ليصبح أول حكم من نوعه، وفق البيان.

 

25 نوفمبر، 2023 11:59 ص
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