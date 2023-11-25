بحث إنشاء مقر جديد للمصرف المركزي في سرت

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة المشكلة بقرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي رقم 339 لسنة 2023م اجتماعا لبحث وضع آلية لتنفيذ موقع جديد لمصرف ليبيا المركزي بمدينة سرت.

وبحث الاجتماع مشروع تنفيد مقر لفرع مصرف ليبيا المركزي في سرت وتوفير كافة المستندات الضرورية وأهمها تخصيص قطعة أرض حتى يتمكن مصرف ليبيا المركزي من استثمار مبنى متكامل ببلدية سرت وتقديم الخدمة لأهالي المنطقة.

وضم اجتماع اللجنة برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعداني وبحضور أعضائها مدير إدارة الشؤون الإدارية بنغازي بمصرف ليبيا المركزي فراس ابوسلوم ومدير الإدارة القانونية، طارق الزياتي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، أحمد اشتيوي.

كما ضم الاجتماع رئيس قسم العلاقات العامة، محمد رجب، ومدير قسم الصيانة، عبدالسلام بن صوفية، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت، فضيل الصداعي، ورئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني سرت، عبدالسلام عون، ومدير مكتب المرافق المحلية بالبلدية، خالد مرزوق.