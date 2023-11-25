الدبيبة: قطاع الصحة يعاني ونطمح أن يكون 2024 عام الصحة فـي ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إن القطاع الصحي في ليبيا يعاني منذ سنوات من الإهمال والإفساد، لافتا إلى أن فاتورة ذلك دفعت من دماء الشعب وحياته.

وأضاف الدبيبة، في كلمة خلال إعادة افتتاح مجمع العيادات في مصراتة المتوقف منذ 2013: “نطمح أن يكون 2024 عام الصحة فـي ليبيا، وسنعمل ونبذل كل ما يمكن لتحقيق ذلك”.

وقال الدبيبة، إن افتتاح مجمع العيادات الذهبي في مصراته هدفه السير خطوة أخرى نحو إصلاح وتجديد القطاع الصحي المتهالك.

وأضاف، أن هذا الصرح بكل دلالاته التاريخية ظل متوقفا عن العمل أكثر من 10 سنوات.

وأشار إلى أنّه تمّ تجهيز 27 مجمعا صحيا بمختلف المدن والمناطق بأقسام وغرفة عناية فائقة؛ لتقديم خدماتها للمواطنين.