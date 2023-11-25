الخارجية الأردنية : إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، السبت، إن إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، وأن تل أبيبتهاجم كل من لا يتفق مع سياستها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه البرتغالي جواو كرافينيو، والسلوفينية تانيا فايون، بالعاصمة عمان، فيإطار زيارة رسمية غير معلنة يجرياها الأخيران إلى المملكة.

وأشار الوزير الأردني، إلى أن “إسرائيل لن تنعم بالأمن بقتل الفلسطينيين، فالأمن لن يتحقق إلا بحل الصراع وحل الدولتين”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تهاجم كل من لا يتفق مع سياستها، ولا يمكن أن تبقى فوق القانون الدولي”.

وأضاف أن “هذا العام، يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام”.

وأشاد الصفدي، بجهود قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بحاجة إلى “800 شاحنة يومي التلبية احتياجات قطاع غزة”.

ودعا الصفدي، المجتمع الدولي إلى ضرورة الالتفات “لما يحدث من هجمات على الفلسطينيين بالضفة الغربية”.