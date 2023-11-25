التعادل يحسم قمة مانشستر سيتي وليفربول

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حسم التعادل الإيجابي قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول ضمن المرحلة الثالثة عشرة اليوم السبت.

واتهت القمة بالتعادل 1-1، حيث افتتح النجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 27 قبل أن يدرك ترينت ألكسندر-أرنولد التعادل لليفربول في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة أمام ليفربول الثاني. وأصبح آرسنال الثالث بـ27 نقطة، الذي يواجه مضيفه برينتفورد في وقت لاحق من اليوم، وبات أمام المدفعجية فرصة انتزاع الصدارة في حال تحقيقه الفوز.

وأنهى التعادل سلسلة انتصارات رائعة استمرت 23 مباراة على ملعب الاتحاد في جميع المسابقات لفريق سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

وأصبح إيرلينج هالاند، الذي يتصدر الدوري برصيد 14 هدفا، أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم آندي كول البالغ 65 مباراة.