“اقعيم” يفتتح مركز شرطة المبني بعد دعمه وتجهيزه

25 نوفمبر، 2023 8:46 م
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أخبار ليبيا 24

افتتح وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، مركز شرطة المبني التابع لمُديرية أمن توكرة، استجابة لطلب أهالي وسكان المنطقة بتعزيز الوجود الأمني.

وأُجريت مراسم الافتتاح بمشاركة غفير من المشايخ والأعيان الوجهاء وعدد من الضُباط وأهالي وسكان المنطقة، بحضور عميد بلدية توكرة ومدير أمنها ورئيس مركز الشرطة.

وعبّر المشايخ والأعيان عن شُكرهم للوكيل لاِفتتاح هذا المركز، مؤكدين بأنهم سيعملون يدًا بيد مع رجال الأمن؛ للحفاظ على استتباب الأوضاع العامة والأمنية، مُشددين بأنهم لن يتهاونوا مع أي تعدّيات أو مُخالفاتٍ قد تحصل.

من جهته، أعرب اقعيم عن تفاؤله بالترابط القائم بين رجال الشرطة والمشايخ والأعيان، بما يضمن الاستقرار والهدوء لأهالي منطقة المبني بجميع تركيبتها الاجتماعية، كما أصدر تعليماته بتوفير الاحتياجات والنواقص للمركز، إيذانًا بالشروع في مهامه من هذه اللحظة.

25 نوفمبر، 2023 8:46 م
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