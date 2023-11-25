استطلاع رأي: 85% يرون أن الأطراف المؤسسية بليبيا لن تستجيب لدعوة باتيلي للاجتماع

أخبار ليبيا 24

قدّم، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي دعوة إلى “الأطراف المؤسسية” الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

وحتى الآن لم تُبد أي من تلك الأطراف أي قبول للدعوة. بيد أن الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، رفضت عقد أي اجتماع بالخصوص، ودعت الأمين العالم للأمم المتحدة، بتغيير ممثله الحالي، فيما يبدوا أنه احتجاج على عدم دعوتها.

ويقصد، بـ “الأطراف المؤسسية”: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

نتائج

وأظهرت نتائج استطلاع لوكالة أخبار ليبيا 24، على منصة “فيسبوك” حول ما إذا كانت تلك الأطراف، ستستجيب لدعوة المبعوث الأممي للاجتماع أم لا، أن الغالبية من المستطلعين بنسبة 85% يرون أن تلك الأطراف لن تستجيب.

وفي هذا أجاب محمد الخفيفي: “لا”، ورأى محمد أن “الانتخابات ليست في صالح الأجسام السياسية الموجودة حاليا”.

كما أجاب أنور سليمان: “لا”، بينما كتب نبيل القزيري، في رسالة إلى المبعوث الأممي: “إذا لم يكن لديك حلول؛ فعليك بالرحيل.. أغرب عن وجوهنا”.

أما حكيم حسن؛ فقال: “هذا أحد العملاء وله يد في خراب ليبيا”. من جانبه تساءل الشعافي الشعافي: “انتخابات في وجود دستور أم انتخابات “هكي وخلاص”؟”.