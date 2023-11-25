ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في الصومال إلى ما يقرب من 100 شخص

أخبار ليبيا 24

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الصومال إلى 96 شخصا، وفق ما قالت وكالة الأنباء الصومالية (سونا) اليوم السبت.

وقالت سونا في منشور على موقع “إكس” إن “عدد قتلى الفيضانات في الصومال يرتفع إلى 96″، مضيفة أن هذا الرقم أكده محمود معلم، رئيس وكالة إدارة الكوارث في البلاد.

ومثل بقية مناطق الشرق والقرن الأفريقي، تعرضت الصومال لأمطار غزيرة متواصلة بدأت في أكتوبر، بسبب ظاهرة النينيو والظواهر الجوية ثنائية القطب في المحيط الهندي.

وكلاهما أنماط مناخية تؤثر على درجات حرارة سطح المحيط وتتسبب في هطول أمطار أعلى من المتوسط.

ووصفت الفيضانات بأنها الأسوأ منذ عقود وأدت إلى نزوح نحو 700 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل الناجمة عن سنوات من التمرد.

وفي كينيا المجاورة، تسببت الفيضانات في مقتل 76 شخصًا حتى الآن، وفقًا للصليب الأحمر الكيني. كما تسببت أيضًا في نزوح واسع النطاق وتدمير الطرق والجسور وتركت العديد من السكان بدون مأوى أو إمدادات للشرب أو الغذاء، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية.