اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات بين الحكم المحلي والمركز التونسي لتكنولوجيا البيئة

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اتفقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية مع المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة، على وضع اتفاقية تعاون إطارية تحدد الخطوط العريضة لتبادل الخبرات وبعث مشاريع مشتركة، يلعب فيها المركز دور منصة تعاون تقوم بالتنسيق بين الوزارة من جهة ومختلف المتدخلين في الشأن البيئي بالبلاد التونسية.

وأطلع وفد الوزارة المتمثل في مدير عام الإدارة العامة لشؤون للإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة منصف سليمان، ومدير إدارة المشروعات محمد بن نجي، ومندوب عن مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات محمد الجالي، خلال زيارته إلى المركز التونسي لتكنولوجيا البيئة، على برامج ومشاريع عمل المركز، لا سيما في مجال تنمية القدرات والمساندة الفنية وإدارة النفايات السائلة والصلبة وإعادة التدوير.

وكان في استقبال الوفد الذي ضم أيضاً ممثلين عن المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GIZ) يوم الأربعاء، مدير عام المركز قميرة بن جنات مزالي، التي بدورها قامت بتقديم لمحة شاملة عن المركز واختصاصاته وبرامج عمله.