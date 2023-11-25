أربعة أهداف وتعادل بملعب طبرق بين الصقور والأخضر

25 نوفمبر، 2023 9:15 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص

شهد ملعب الصقور بمدينة طبرق لقاء بين الصقور والأخضر في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز من مرحلة الذهاب في المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة أهداف وبطاقات حمراء وأجواء مغبرة سادت كل دقائقها، وانتهى اللقاء بالتعادل هدفين لمثلهما، وكلها جاءت في الشوط الثاني .

وبادر الأخضر عن طريق الانجولي “اري بابل” عند الدقيقة 13 وعادل للصقور الغاني “ستيفن كوامي” بتسديدة رأسية محكمة عند الدقيقة 22 واستطاع لاعب الأخضر “المهدي الكوت” من تسجيل هدف ثاني عند الدقيقة 32، وعادل الصقور عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب المغربي “أيوب الملوكي” .

لينتهي اللقاء بتعادل إيجابي ليضع كل فريق نقطة في رصيده ليصبح الأخضر خمسة نقاط والصقور نقطتين.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء مرتين واحدة لكل فريق وبطاقة حمراء أخرى لمدرب حراس فريق الصقور.

يشار إلى أن إدارة المباراة الحكم كانت من عصام الجهاني، وساعده كل عبدالله الشكري وأسامة الورفلي وحكم رابع كمال المجدوب وراقب اللقاء فوزي الدالي .

25 نوفمبر، 2023 9:15 م
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