ناقلة مليونية سادسة من الحريقة في طبرق إلى بريطانيا

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أن الناقلة النفطية (سي كورال) رست، اليوم الجمعة، على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى بريطانيا.

وأكد المصدر ذاته أن الناقلة تحمل علم اليونان وقادمة من إسبانيا، موضحًا أنها الناقلة المليونية السادسة خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 205 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا لافتا إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.