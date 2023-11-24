مظاهرات في عدة دول عربية تضامناً مع غزة

24 نوفمبر، 2023 10:05 م
0 1

عمت مظاهرات حاشدة عدداً من البلدان العربية، الجمعة ، شارك فيها الآلاف تضامناً مع فلسطين وقطاع غزةالذي تعرض لقصف إسرائيلي مكثف على مدار أسابيع، مخلفاً آلاف الضحايا من المدنيين.

ففي المغرب، خرج الآلاف في وقفات بعدة مدن لنصرة فلسطين واستجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة(غير حكومية)، حيث طالب المشاركون بوقف التطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات احتجاجية، طنجة ووجدة وتطوان (شمال)، وأكادير (وسط) والجديدة وأسفي(غرب)، وفق تقنية البث المباشر الذي أجرته الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

24 نوفمبر، 2023 10:05 م
0 1

المزيد من الأخبار

الإفراج عن 39 معتقل فلسطيني

24 نوفمبر، 2023 10:00 م

“دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.. السيسي يقدم مقترحا جديدا

24 نوفمبر، 2023 5:44 م

في صفقة تبادل الأسرى.. حماس تسلم مصر 25 من الرهائن الإسرائيليين

24 نوفمبر، 2023 4:47 م

تعرض القوات الأمريكية لأربع هجمات في العراق وسوريا

24 نوفمبر، 2023 9:07 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى