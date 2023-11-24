لضبط الشارع العام.. حملة أمنيـة في طرابلس تسفر عن حجز أكثر من 220 مركبة آلية

أخبار ليبيا 24

أطلق قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، حملة تفتيشية من خلال التمركزات الأمنية على المركبات المخالفة لقوانين وقواعد المرور.

وقد أفاد ضابط الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة خالد الاجنف أن الحملة أسفرت على تحرير عدد من المخالفات المرورية وحجز أكثر من 220 مركبة آلية.

وأكدت مديرية طرابلس أن الحملة ضمن أعمال قسـم شرطة النجدة بالمديرية تأتي لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة طرابلس، من خلال إلزام المواطنين بالقوانين والقواعد المرورية.