لضبط الشارع العام.. حملة أمنيـة في طرابلس تسفر عن حجز أكثر من 220 مركبة آلية

24 نوفمبر، 2023 3:32 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أطلق قسم شرطة النجدة بمديرية أمن طرابلس، حملة تفتيشية من خلال التمركزات الأمنية على المركبات المخالفة لقوانين وقواعد المرور.

وقد أفاد ضابط الفرقة العاملة بقسم شرطة النجدة خالد الاجنف أن الحملة أسفرت على تحرير عدد من المخالفات المرورية وحجز أكثر من 220 مركبة آلية.

وأكدت مديرية طرابلس أن الحملة ضمن أعمال قسـم شرطة النجدة  بالمديرية تأتي  لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة طرابلس، من خلال إلزام المواطنين بالقوانين والقواعد المرورية.

24 نوفمبر، 2023 3:32 م
0 0

المزيد من الأخبار

من الرباط.. باتيلي: تنفيذ قوانين الانتخابات في ليبيا يستلزم اتفاقا بين الفرقاء الأساسيين

24 نوفمبر، 2023 2:42 م

خلال لقائه باتيلي.. بوريطة: المغرب يعتبر الانتخابات هي الحل الأنسب لأزمة ليبيا

24 نوفمبر، 2023 2:37 م

إنفاذ القانون تُعيد عائلة مهجرة من مزرعتها منذ 8 سنوات في قصر بن غشير

24 نوفمبر، 2023 2:29 م

بأمر من النائب العام.. ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات

24 نوفمبر، 2023 2:23 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى