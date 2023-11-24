عون يوجه اتهامات لرئيس مؤسسة النفط ويطالب الدبيبة بالتدخل

أخبار ليبيا 24

أتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بالتجاوز لتبعيته وصلاحياته طاعنا في سلامة مقترح قانون لإعادة تنظيم المؤسسة.

وقال عون : “نشككك في مهنية وفنية القرار المرسل لمجلس النواب كونه صدر عن غير مختصين ومن خارج قطاع النفط والغاز مؤكدا أن ما أنتجته اللجنة لا يرقَى إلى أن يكون تشريعًا ينظم قطاع النفط في ليبيا”.

وطالب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باتخاذ الإجراءات “الرادعة” لوقف ما وصفه بالمخالفة القانونية موضحا أن مقترحات مشاريع القوانين تصدر عن الوزارات المختصة إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب أو وفق لوائح السلطة التشريعية.