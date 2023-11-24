عقيلة صالح: مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء 

24 نوفمبر، 2023 9:30 م
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عقيلة صالح
عقيلة صالح

أخبارليبيا24 

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن مشروع المصالحة الوطنية لم يتقدم ولم يحصل منه شيء. 

وأضاف صالح في تصريحات لـ “سبوتنيك الروسية” :”أعتقد أنه مشروع المصالحة لن يصل إلى نتيجة لأن ما هو مطلوب هو جبر الضرر وتقديم التعويضات، وهذا الأمر يتطلب رئيسا للدولة يلتزم بهذه الأمور”. 

وأوضح رئيس مجلس النواب أن العلاقات مع روسيا جيدة جدا، وروسيا داعمة للشرعية في ليبيا منذ البداية، وبالتالي العلاقات على أعلى مستوى كأي علاقات مع الدول الصديقة التي تتعاون وتحترم إرادة الليبيين. 

ولفت صالح إلى أن السلطات الروسية أعربت بوضوح دعمها للشرعية المنتخبة، وهذه الخطوة مهمة جدا، إذ أنه لا توجد شرعية غير الشرعية المنتخبة من قبل الشعب الليبي، ولا يوجد لدينا أجهزة منتخبة إلا مجلس النواب. 

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا الدعم ضروريا أكثر من أي وقت مضى لليبيا، مشيرا إلى أن دعم روسيا يساعد على تأكيد شرعية مجلس النواب. 

24 نوفمبر، 2023 9:30 م
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