شركة رأس لانوف تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين بعد توقف 12 عاما

أخبار ليبيا 24

أعادت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، تشغيل مصنع الـ “بولي إيثيلين” بعد توقف دام نحو 12 عاما، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة، إن معدلات إنتاج المصنع الموجود، بمجمع رأس لانوف الصناعي، بلغت 240 طنا يوميا.

وأضافت، أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل المصنع من خلال تزويده بالمادة الخام” غاز الايثيلين” عن طريق مصنع التكسير الحراري.

والبولي إيثلين هو منتج استهلاكي يصنف تحت المنتجات البلاستيكية ذات التلدن الحراري.