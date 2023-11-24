حبس مسؤول بمصرف الجمهورية في جنزور على ذمة قضية تحصيل أموال غير مشروعة

24 نوفمبر، 2023 10:20 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

أمرت، سلطة التحقيق بالنيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، وفق ما ذكر مكتب النائب العام.

وقال المكتب، الخميس، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولَّى بحث الواقعات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة؛ حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورًا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأضاف، أن الباحث كشف عن إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمده تزوير بيانات تعلّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة.

وقال، إن المسؤول حصل من فعله 1.3 مليون دينار؛ حيث رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

الوسوم
24 نوفمبر، 2023 10:20 ص
0 0

المزيد من الأخبار

شركة رأس لانوف تعيد تشغيل مصنع البولي إيثلين بعد توقف 12 عاما

24 نوفمبر، 2023 9:51 ص
منطقة جليانا.. ميناء الصيد البحري- بنغازي

توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على شمال ليبيا

24 نوفمبر، 2023 9:23 ص

تعرض القوات الأمريكية لأربع هجمات في العراق وسوريا

24 نوفمبر، 2023 9:07 ص

برنت يتراجع قبيل قرار أوبك+ بشأن إنتاج النفط

24 نوفمبر، 2023 8:11 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى