حبس مسؤول بمصرف الجمهورية في جنزور على ذمة قضية تحصيل أموال غير مشروعة

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أمرت، سلطة التحقيق بالنيابة العامة، بحبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية – جنزور الشرقي، وفق ما ذكر مكتب النائب العام.

وقال المكتب، الخميس، إن نائب النيابة بمكتب النائب العام، تولَّى بحث الواقعات التي تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة؛ حول استعمال وثائق رسمية نسبت زورًا إلى هيئات ومؤسسات عامة، لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة.

وأضاف، أن الباحث كشف عن إساءة المتهم لسلطات الوظيفة المسندة إليه؛ بتعمده تزوير بيانات تعلّقت بصرف مرتبات، ووضع صكوك مصرفية تحمل تلكم البيانات المخالفة للحقيقة.

وقال، إن المسؤول حصل من فعله 1.3 مليون دينار؛ حيث رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.