جهاز الهجرة غير الشرعية شحات يشدد على أهميّة محاربة وإنهاء ظاهرة التسول 

24 نوفمبر، 2023 10:02 م
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أخبارليبيا24 

شدّد رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات عميد رمزي رمضان على أهميّة محاربة وإنهاء ظاهرة التسول. 

وأضاف رمضان عقب اجتماعه مع رئيس وحدة الشؤون الادارية بالفرع ورئيس مركز إيواء النساء، أن محاربة هذه الظاهرة يتم من خلال خطة تكفل عدم المساس بأدمية وحقوق الفئات المستضعفة من النساء والأطفال. 

وشدد رئيس الفرع على وجوب حلها بطرق قانونية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة من الجانب الإنساني والديني والمنظمات الحقوقية. 

وأكد رمضان على وضع خطة استراتيجية دون حدوث عوائق من شأنها أن تحول دون تنفيذها بكل سلاسة ويسر والقضاء على هذه الظاهرة التي تكثر على الطرقات. 

24 نوفمبر، 2023 10:02 م
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