توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على شمال ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقعت، الأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي لليبيا، اليوم الجمعة لتشمل مناطق الشمال الشرقي، يوم غد السبت.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق شمال ليبيا.

وأشار إلى أن السحب تتكاثر مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس وحتى سرت، إضافة إلى ترهونة وما جاورها وبعض مناطق الدواخل.

وأضاف، أن الفرصة ستكون أفضل يوم الغد على بعض المناطق الساحلية، لتشمل بعض مناطق الشمال الشرقي خاصةً، من المرج وحتى درنة، مشيرا إلى أن الأمطار ستصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية.

وقال المركز، أن الرياح ستكون نشطة إلى قوية أحيانًا على أغلب مناطق الشمال، وتصل سرعتها يوم السبت إلى 60 كيلومتر في الساعة.

وأضاف، أن من المتوقع أن تقل سرعة الرياح مع انقشاع السحب واستقرار الطقس تدريجيًا من مساء يوم الأحد على أغلب المناطق.