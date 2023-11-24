تعرض القوات الأمريكية لأربع هجمات في العراق وسوريا

أخبار ليبيا 24

تعرضت القوات الأمريكية، يوم الخميس، لأربع هجمات في العراق وسوريا بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفق مسؤول عسكري أمريكي.

وقال المسؤول، وفقا لرويترز، إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا يوم الخميس بالصواريخ والطائرات المسلحة بدون طيار، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن القوات الأمريكية والدولية تعرضت لهجوم في موقعين في شمال شرق سوريا بصواريخ متعددة وطائرة بدون طيار هجومية في اتجاه واحد.

وفي العراق، تم إطلاق عدة طائرات بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة عين الأسد الجوية غرب بغداد، كما تم إطلاق طائرة بدون طيار على قاعدة تضم قوات أمريكية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، والتي يقول محللون إنها تضم العديد من الجماعات المسلحة العراقية المتحالفة مع إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على تلك المواقع في وقت سابق من اليوم.

وتأتي الهجمات بعد يوم من قيام الولايات المتحدة بضرب جماعة كتائب حزب الله المسلحة المتحالفة مع إيران جنوب بغداد في هجوم قالت كتائب حزب الله إنه أسفر عن مقتل ثمانية أعضاء. وأدانت الحكومة العراقية الهجوم ووصفته بأنه تصعيدي وانتهاك للسيادة.

وقال، مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ضربت الجماعات المتحالفة مع إيران بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأمريكية والدولية عشرات المرات منذ 17 أكتوبر، بعد 10 أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. وقال المسؤول العسكري الأمريكي إنه حتى يوم الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.