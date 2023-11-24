برنت يتراجع قبيل قرار أوبك+ بشأن إنتاج النفط

أخبار ليبيا 24

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الجمعة، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، حيث يتوقع المتداولون بشأن ما إذا كانت أوبك + ستتوصل إلى اتفاق بشأن مزيد من تخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 81.36 دولار فجر اليوم، بعد أن انخفضت 0.7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 76.44 دولارا للبرميل مقارنة مع إغلاق يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ولم تتم تسوية خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس لأنه كان عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ارتفاع أسبوعي

ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع، مدعومين بتوقعات بأن أوبك+، قد تخفض الإمدادات لتحقيق التوازن في الأسواق حتى عام 2024.

وفاجأت أوبك+، يوم الأربعاء أنها ستؤجل اجتماعا وزاريا لمدة أربعة أيام حتى 30 نوفمبر، بعد أن واجه المنتجون صعوبة في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستويات الإنتاج.

وأدى التأخير المفاجئ في البداية إلى انخفاض العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 4 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بما يصل إلى 5 بالمئة في التعاملات اليومية يوم الأربعاء.

وظلت التداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، بينما بدت التوقعات الصينية على المدى القريب أقوى، مما دعم معنويات السوق.