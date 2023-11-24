بدء أول هدنة في حرب غزة

أخبار ليبيا 24

بدأت إسرائيل وحماس وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن تطلق حماس سراح 13 امرأة وطفلًا إسرائيليًا رهائن في وقت لاحق من اليوم، وتتدفق المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وهذه أول هدنة في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من سبعة أسابيع.

وبدأت الهدنة، في الساعة الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش، وتتضمن وقفا شاملًا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة.

وكان من المقرر أن يعقبها إطلاق سراح بعض من أكثر من 200 رهينة احتجزتهم حماس خلال الهجوم في 7 أكتوبر.

ومن المقرر أن يتم في المقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

تدفق المساعدات إلى غزة

ومن المقرر أن يبدأ تدفق مساعدات إضافية إلى غزة وسيتم إطلاق سراح الرهائن الأوائل، بما في ذلك النساء المسنات، في الساعة الرابعة مساء.

وقال، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في الدوحة، إن العدد الإجمالي ارتفع إلى 50 خلال الأيام الأربعة.

وقالت مصر، إنه سيتم تسليم 130 ألف لتر من الديزل وأربع شاحنات غاز يوميا إلى غزة عندما تبدأ الهدنة، وإن 200 شاحنة مساعدات ستدخل غزة يوميا.

وقال المتحدث القطري للصحفيين إنه من المتوقع إطلاق سراح الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأضاف “نأمل جميعا أن تؤدي هذه الهدنة إلى إتاحة الفرصة لبدء عمل أوسع لتحقيق هدنة دائمة”.

وقف الأعمال القتالية

وأكدت حماس عبر قناتها على تلغرام أن جميع الأعمال القتالية من جانب قواتها ستتوقف. وقال جيش الاحتلال إن قواته ستبقى خلف خط وقف إطلاق النار داخل غزة دون أن يذكر تفاصيل عن موقعه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: “ستكون هذه أياما معقدة ولا يوجد شيء مؤكد”.

وأضاف، أن “السيطرة على شمال غزة هي الخطوة الأولى في حرب طويلة، ونحن نستعد للمراحل المقبلة”.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل تلقت قائمة أولية بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وإنها على اتصال بعائلاتهم.

وشنت إسرائيل غزوها المدمر لغزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.