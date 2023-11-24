الردع يضبط تاجر مخدرات مسؤول عن نقل كميات كبيرة من مخدر الحشيش بين المدن 

24 نوفمبر، 2023 12:39 ص
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أخبارليبيا24- خاص 

أعلن الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحمد بن سالم ضبط أحد تجار المخدرات والمسؤول عن نقل كميات كبيرة من مخدر الحشيش بين المدن الليبية. 

وقال بن سالم في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، :”إن عملية القبض تمت بالتعاون مع أحد الأجهزة الأمنية، وتم إعداد كمين محكم خارج العاصمة طرابلس”. 

وأوضح الناطق أن التاجر يقود سيارة مدنية وبحوزته قنطار من مخدر الحشيش، لافتًا إلى أنه سيتم نشر تفاصيل أكثر خلال الساعات القادمة. 

وأكد بن سالم أن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أخذ على عاتقه مكافحة تجار ومروجي الممنوعات، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. 

24 نوفمبر، 2023 12:39 ص
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