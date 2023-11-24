الدفعة الأولى..مصرف الادخار نالوت يصرف صكوك الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة 

24 نوفمبر، 2023 9:20 م
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أخبارليبيا24

أكد مصرف الادخار والاستثمار العقاري أن فرع المصرف بنالوت قام بصرف صكوك مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة. 

وأوضح المصرف عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى حيث تم تسليمها لمستحقيها أمس الخميس. 

وأشار مصرف الادخار والاستثمار العقاري إلى أنه تم تسليم الصكوك لمستحقيها ببلديات (نالوت-الحرابة-كاباو ). 

ولفت المصرف إلى أنه تم التسليم للمواطنين الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة. 

24 نوفمبر، 2023 9:20 م
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