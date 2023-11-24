الداعية لتدارس معوقات تنفيذ الانتخابات..مجلس النواب يرفض مبادرة باتيلي 

24 نوفمبر، 2023 8:57 م
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مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أخبارليبيا24 

أعلن مجلس النواب رفضه لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لدعوة الأطراف الليبية لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات. 

وأعلن مجلس النواب تحفظه جملة وتفصيلا على ماورد بالبيان لصادر عن باتيلي وخاصة عدم احترام البعثة الاممية لمخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار  منح الثقة للحكومة الليبية. 

وأشار مجلس النواب إلى أن البعثة الأممية لم توجه الدعوة للحكومة الليبية للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها مجلس النواب الثقة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة  الوطنية. 

وأكد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة  الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية. 

وأكد المجلس رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاعتها في حل الأزمة الليبية ولن يقبل باي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقا. 

 وأبدى مجلس النواب على تمسكه بمبادئه السياسية فيما يتعلق بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وذلك من خلال صناديق الاقتراع وبشفافية تامة بعيدا عن التدخلات والإملاءات الخارجية. 

24 نوفمبر، 2023 8:57 م
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