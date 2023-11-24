الحكومة الليبية تستنكر دعوة البعثة الأممية كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة لبحث معوقات الانتخابات 

24 نوفمبر، 2023 12:26 ص
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أخبارليبيا24 

استنكرت الحكومة الليبية قيام البعثة الاممية للدعم في ليبيا بدعوة وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة لبحث معوقات سير العملية الانتخابية. 

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن ما صدر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا بدعوتها لتسمية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التي وانتهت مدتها وولايتها لا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوما منه
ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة. 

وأبدت الحكومة الليبية استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي عموما وتقصي حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن. 

وأدانت الحكومة الليبية ازدواجية معايير البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة
وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق الأطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع
قرارات الشرعية الدولية. 

ولفتت الحكومة الليبية إلى أن هذا الأمر الذي يطرح مجددا التساؤل حول إرادة المبعوث الخاص للأمين العام ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة. 

24 نوفمبر، 2023 12:26 ص
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