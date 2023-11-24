الحكومة الليبية المعينة من البرلمان تطالب بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

طالبت، الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، بديلا عن المبعوث الحالي، عبدالله باتيلي.

جاء ذلك في بيان بشأن البيان الصادر عن البعثة الأممية حول دعوة باتيلي للأطراف السياسية الرئيسة في ليبيا للاجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للانتخابات.

وشددت، الحكومة برئاسة أسامة حماد، على ضرورة أن يكون اختيار المبعوث الجديد وفق معايير “الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة”.

وطالبت الحكومة، الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يضع البعثة والمبعوث الخاص في ميزان البحث والتقصي، قائلة إن المبعوث الحالي “لا يصلح لإدارة الازمة الليبية كونه منحازا لطرف دون آخر ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين”.

وأكدت الحكومة، على عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقتة.

وجددت الحكومة دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين، وفق ما يقرره الليبيين أنفسهم، دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج.