التعاون والتحدي يكتفيان بالتعادل الإيجابي

اكتفى فريقي التعاون وضيفه التحدي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلةالذهاب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب 10 يونيو في مدينة إجدابيا، توسطته صافرة الحكم عبد المنعم صلوعة، جاءت سريعة فضلا على أن كل فريق يبحث جاهدا في الوصول إلى شباك الخصم، بعدعدة هجمات من جانب لاعبي الفريقين أبرزها كانت من محترف التعاون الكاميروني جونيور، الذي صوب كرة قويةعلت مرمى الحارس أحمد عياد في الدقيقة (24).

حملت الدقيقة (25) الجديد حيث تمكن التحدي من تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق محترفه الجزائري هشامالنقاش، الذي واضعا الكرة على يسار رضوان توفيق مستغلا عرضية زميله الغاني كوفي كردوزوا المثالية واضعابذلك التعاون في حيرة.

بعد هدف التحدي، حاول التعاون تعديل النتيجة لكن ظهر واضحا على لاعبيه طابع السرعة والتي أثرت على تركيزهم في التعديل، لينتهي النصف الأول بتقدم التحدي على واقع هدف دون رد.

عند مطلع الدقيقة (57) لعب المحترف البوروندي شعباني كرة عرضية متقنة، وجدت بدورها مقصية جانبية من علي رزق مسجلاً بها هدف التعادل للتعاون، لتستمر بعدها دقائق الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصبح بذلك التعاون برصيد (5) نقاط، فيما أصبح رصيدالتحدي (3) نقاط، جمعها كلاهما من ثلاث مباريات.